Microsoft предложила пользователям лично отремонтировать свои ПК

Американская компания Microsoft начала продавать запасные компоненты для самостоятельного ремонта компьютеров Surface. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

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Журналисты обратили внимание на появление запчастей и деталей для фирменных ПК в интернет-магазине Microsoft Store.

«Microsoft сделала следующий шаг, разместив в своем магазине десятки запасных частей для планшетов, ноутбуков и моноблоков Surface», — отметили авторы медиа.

В свободной продаже оказались компоненты для компьютеров Surface Pro 8, 9, X, Surface 2, 3, 4, 5, Go 2, Studio и Studio 2+. Пользователям предложили многие мелкие детали, аккумуляторы, запасные экраны. Так, стоимость SSD-накопителя составила 82 доллара, подставки для компьютера — 50 долларов, модуля системы охлаждения — 50 долларов. Одной из самой дорогих деталей в магазине оказалась передняя панель с экраном для ноутбука Surface 9 Pro, которую оценили в 363 доллара, или около 30 тысяч рублей.

«При покупке комплекта для ремонта вы получите саму деталь и соответствующие сопутствующие компоненты — например, винты», — пообещал вице-президент Microsoft Тим МакГигган.

Топ-менеджер компании отметил, что инструменты от iFixit, необходимые для ремонта, продаются отдельно.