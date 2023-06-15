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Xiaomi представила новый недорогой смартфон с хорошими характеристиками

Компания Xiaomi провела в Таиланде презентацию, на которой был представлен новый бюджетный смартфон Redmi 12. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Xiaomi представила новый смартфон с хорошими характеристиками
© Redmi

Redmi 12 получит 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 550 нит. За производительность отвечает восьмиядерный процессор 2021 года Helio G88 с частотой ядер до 2 ГГц. Ему в помощь прилагаются 4 или 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Сзади у смартфона располагаются три камеры. Одна из них – основная – имеет разрешение 50 МП, вторая – сверхширокоугольная – 8 МП, третья – для макросъемки – 2 МП. Спереди имеется вписанная в «о»-образный вырез экрана фронтальная камера на 8 МП.

Смартфон поддерживает 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, а также имеет порт USB-C и аудиоразъем для 3,5-мм джека. Емкость аккумулятора равна 5000 мАч. Имеется быстрая зарядка мощностью до 18 Вт.

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Redmi 12 имеет три модификации: 4/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. На текущий момент известна цена только версии на 8/128 ГБ – 1090 юаней (примерно 12,8 тыс. руб.).

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