Астронавты NASA вышли в открытый космос для установки солнечной батареи

Американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург вышли в четверг в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки панели солнечной батареи iROSA. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход начался в момент переключения скафандров на автономное питание в 08:42 по времени Восточного побережья США (15:42 мск). Во время работ, которые продлятся, как ожидается, около шести часов, астронавты установят последнюю из шести солнечных панелей. В предыдущий раз они выходили в открытый космос для установки панели солнечной батареи в прошлую пятницу.

В NASA ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки износа: некоторые из них были установлены еще в 2000 году. Космическое ведомство пока намерено ограничиться установкой шести панелей iROSA. Масса каждой достигает почти 340 кг, что позволит повысить мощность энергосистемы станции с 160 кВт до 215 кВт. Две из них были смонтированы в июне 2021 года. Третью и четвертую установили в конце декабря 2022 года.