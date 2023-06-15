Почему опасно брать смартфон в постель? Комментарий IT-эксперта
Гаджеты могут воспламеняться от повышенных температур при активном использовании, поэтому пользоваться смартфоном в постели очень опасно, рассказал "Газете.Ru" IT-эксперт Иван Самойленко.
"Перегрев батареи грозит поломкой гаджета или даже воспламенением - такие случаи есть, о них все наслышаны. Во время сна мы можем просто лечь на телефон и повредить его батарею, что также может грозить воспламенением", - отметил он.
Специалист также отметил, что батарея телефона сильно нагревается, когда мы активно играем, смотрим видео, посещаем соцсети. Особенно опасно постоянно использовать смартфон в постели, если он подключен к зарядному устройству.
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