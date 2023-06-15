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«Твиттер» хотят оштрафовать на $ 250 млн за пиратскую музыку

Американская национальная ассоциация музыкальных издателей подала иск против «Твиттера» на $ 250 млн. Организация обвиняет соцсеть в нарушений авторских прав, потому что на площадке доступна масса музыки, которая никак не монетизируется и не защищена авторскими правами.

«Твиттер» хотят оштрафовать на $ 250 млн за пиратскую музыку
© чемпионат

В то время как конкуренты признают необходимость надлежащих лицензий и соглашений для использования музыкальных композиций на своих платформах, «Твиттер» этого не делает. Вместо этого он порождает массовые нарушения авторских прав, которые вредят создателям музыки…

Обвинители заявляют, что «Твиттер» наносит существенный вред музыкальным издательствам и самим музыкантам. Представители ассоциации отмечают, что соцсеть Илона Маска не раз отклоняла призывы лицензировать весь музыкальный контент.

Среди истцов, которые входят в национальную ассоциацию музыкальных издателей, входят BMG Rights Management, Sony Music Publishing, Spirit Music Group, The Royalty. Network, Ultra Music Publishing, Warner Chappell Music, Wixen Music Publishing и ряд других.

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