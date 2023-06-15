На спутнике Сатурна нашли компонент, необходимый для зарождения жизни

С помощью данных, собранных космическим зондом «Кассини», ученые обнаружили на спутнике Сатурна - Энцеладе - фосфаты, необходимые для существования биологической жизни. Об этом пишет The Register.

Ранее ученые уже обнаружили на спутнике другие компоненты, необходимые для зарождения жизни, не хватало только фосфора. Теперь же стало понятно, что на Энцеладе может зарождаться жизнь. Ученые давно интересовались наличием фосфора на спутнике, т.к. он необходим для создания ДНК, РНК и клеточных мембран.

Данные «Кассини», собранные во время миссии, были проанализированы командой под руководством профессора планетарной науки Свободного университета Берлина Франка Постберга. Эти данные долгое время хранились у NASA, но теперь они могут помочь ученым раскрыть тайны космоса и понять, есть ли жизнь за пределами Земли.

Ранее команда Постберга уже получила финансирование для анализа ограниченного набора данных, и теперь они имеют возможность проанализировать гораздо больший объем сведений.