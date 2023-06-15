Палеонтологи открыли неизвестный ранее вид гигантских шипастых ящериц
Древняя гигантская ящерица с шипами и мощными челюстями, получившая название сцинк, жила на территории Нового Южного Уэльса около 50 000 лет назад, выяснили палеонтологи из Университета Флиндерса.
Ученые смогли описать вид ящерицы, изучив найденные окаменелости. По данным палеонтологов, это самый большой и причудливый сцинк из-за когда-либо обнаруженных. Первые из артефактов были обнаружены в период с 2009 по 2013 год. Тогда ученые нашли в пещерах Велингтона челюсти и черепа. Палеонтологи предположили, что останки принадлежат сцинкам, но смущал из гигантский размер, передает Planet Today.
Окаменелости, найденные на этом же месте недавно, расставили все на свои места. Как оказалось, ученые нашли новый вид больших ящериц. Он получил название Tiliqua frangens. Особи этого вида были примерно в тысячу раз тяжелее, чем современные сцинки. Из-за громоздкого тела и шипастой брони ящерицы Tiliqua frangens получили прозвища «Мега Чок» и «Чонказавр».