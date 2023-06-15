Палеонтологи открыли неизвестный ранее вид гигантских шипастых ящериц

Древняя гигантская ящерица с шипами и мощными челюстями, получившая название сцинк, жила на территории Нового Южного Уэльса около 50 000 лет назад, выяснили палеонтологи из Университета Флиндерса.

© слово и дело

Ученые смогли описать вид ящерицы, изучив найденные окаменелости. По данным палеонтологов, это самый большой и причудливый сцинк из-за когда-либо обнаруженных. Первые из артефактов были обнаружены в период с 2009 по 2013 год. Тогда ученые нашли в пещерах Велингтона челюсти и черепа. Палеонтологи предположили, что останки принадлежат сцинкам, но смущал из гигантский размер, передает Planet Today.