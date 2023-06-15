Генеративный ИИ обогатит мировую экономику на 4,4 триллиона долларов в год

Согласно отчету компании McKinsey and Company, генеративный искусственный интеллект способен принести мировой экономике от 2,6 до 4,4 триллионов долларов в год. Эта оценка значительно выше предыдущих прогнозов и обусловлена быстрым внедрением и широким применением ИИ-инструментов как крупными, так и малыми компаниями.

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В отчете говорится, что современные технологии GenAI могут автоматизировать рабочие действия, которые в настоящее время занимают от 60 до 70% времени сотрудников. Однако McKinsey подчеркивает, что вместо того, чтобы привести к массовому сокращению рабочих мест, GenAI обладает потенциалом для повышения производительности и создания новых возможностей.