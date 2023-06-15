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Генеративный ИИ обогатит мировую экономику на 4,4 триллиона долларов в год

Согласно отчету компании McKinsey and Company, генеративный искусственный интеллект способен принести мировой экономике от 2,6 до 4,4 триллионов долларов в год. Эта оценка значительно выше предыдущих прогнозов и обусловлена быстрым внедрением и широким применением ИИ-инструментов как крупными, так и малыми компаниями.

Генеративный ИИ обогатит мировую экономику на 4,4 триллиона долларов в год
© ferra.ru

В отчете говорится, что современные технологии GenAI могут автоматизировать рабочие действия, которые в настоящее время занимают от 60 до 70% времени сотрудников. Однако McKinsey подчеркивает, что вместо того, чтобы привести к массовому сокращению рабочих мест, GenAI обладает потенциалом для повышения производительности и создания новых возможностей.

Делая задачи более быстрыми и точными, GenAI может способствовать росту производительности труда в мире на 0,2-3,3 процентных пункта в год. В отчете подчеркивается, что поддержка работников, повышение квалификации и управление рисками имеют решающее значение для обеспечения плавного перехода и использования преимуществ GenAI для экономического роста.

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