Генеративный ИИ обогатит мировую экономику на 4,4 триллиона долларов в год
Согласно отчету компании McKinsey and Company, генеративный искусственный интеллект способен принести мировой экономике от 2,6 до 4,4 триллионов долларов в год. Эта оценка значительно выше предыдущих прогнозов и обусловлена быстрым внедрением и широким применением ИИ-инструментов как крупными, так и малыми компаниями.
В отчете говорится, что современные технологии GenAI могут автоматизировать рабочие действия, которые в настоящее время занимают от 60 до 70% времени сотрудников. Однако McKinsey подчеркивает, что вместо того, чтобы привести к массовому сокращению рабочих мест, GenAI обладает потенциалом для повышения производительности и создания новых возможностей.
Делая задачи более быстрыми и точными, GenAI может способствовать росту производительности труда в мире на 0,2-3,3 процентных пункта в год. В отчете подчеркивается, что поддержка работников, повышение квалификации и управление рисками имеют решающее значение для обеспечения плавного перехода и использования преимуществ GenAI для экономического роста.