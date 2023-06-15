Артемий Лебедев рассказал об охоте YouTube на его ролики

Блогер Артемий Лебедев заявил об охоте YouTube на его новые каналы с обзорами новостей
Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что видеохостинг YouTube в очередной раз удалил его новый канал. Об этом он рассказал в обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео».
«Я продолжаю открывать новые каналы на YouTube, на днях стерли и десятый канал. Причем в этот раз удалили меньше чем за сутки. То есть идет конкретная охота», — отметил Лебедев.
По мнению блогера, это подтверждает, что американский видеохостинг, которым владеет корпорация Google, удаляет его каналы не из-за нарушения правил, а из-за информационной войны.
В мае в интервью каналу «Эмпатия Манучи» Артемий Лебедев заявил, что в России заблокируют доступ к видеохостингу YouTube ближе к концу 2023 года. При этом дизайнер не уточнил, откуда у него такая информация.
Лебедев также высказал мнение, что после блокировки YouTube российские пользователи перейдут на другие платформы, в том числе отечественные.
YouTube удалил основной канал и все ролики Артемия Лебедева 22 февраля 2023 года за «нарушение условий использования сервиса». На момент блокировки на него были подписаны более 1,1 млн человек.
Вскоре после этого блогер начал регулярно создавать новые каналы. Среди его каналов были такие, как «Вася Пупкин», на котором обзоры новостей выходили в виде роликов, в которых монтажер дизайнера берет у него интервью. Тем не менее видеохостинг оперативно блокировал все новые каналы.
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