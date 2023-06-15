Артемий Лебедев рассказал об охоте YouTube на его ролики

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что видеохостинг YouTube в очередной раз удалил его новый канал. Об этом он рассказал в обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео».

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«Я продолжаю открывать новые каналы на YouTube, на днях стерли и десятый канал. Причем в этот раз удалили меньше чем за сутки. То есть идет конкретная охота», — отметил Лебедев.

По мнению блогера, это подтверждает, что американский видеохостинг, которым владеет корпорация Google, удаляет его каналы не из-за нарушения правил, а из-за информационной войны.

В мае в интервью каналу «Эмпатия Манучи» Артемий Лебедев заявил, что в России заблокируют доступ к видеохостингу YouTube ближе к концу 2023 года. При этом дизайнер не уточнил, откуда у него такая информация.

Лебедев также высказал мнение, что после блокировки YouTube российские пользователи перейдут на другие платформы, в том числе отечественные.

YouTube удалил основной канал и все ролики Артемия Лебедева 22 февраля 2023 года за «нарушение условий использования сервиса». На момент блокировки на него были подписаны более 1,1 млн человек.