СМИ: четверть жителей Гонконга потеряют работу из-за ИИ за пять лет

Четверть трудящихся в Гонконге - почти 800 тыс. человек - останутся без работы или будут вынуждены сменить род деятельности, так как их заменит искусственный интеллект или аналоги чат-бота ChatGPT. Такие прогнозы приводит в четверг газета South China Morning Post.

По ее данным, исследование специализирующийся на IT-секторе рекрутинговой компании Venturenix показало, что скорость развития этих технологий настолько высока, что на перспективу в пять лет сложно назвать хотя бы одну сферу деятельности, в которой не произойдут коренные изменения с точки зрения занятости.

Наибольшему риску того, что их заменит ИИ, подвержен административный персонал, сотрудники, отвечающие за ввод данных, и те, кто трудится в сфере обслуживания потребителей.

"Поскольку применение искусственного интеллекта проникает в различные сферы, даже такие традиционно высокооплачиваемые профессии, как юристы и переводчики, испытают на себе его влияние. Иллюстраторы и производители контента также будут заменены [ИИ-технологиями]", - говорится в докладе.

В материковом Китае такие крупные IT-компании, как Alibaba , Baidu и SenseTime уже запустили собственные чат-боты в надежде повысить эффективность обслуживания в электронной коммерции, финансах и медицине. В то же время Venturenix отмечает, что в Гонконге многие работодатели уже просят своих сотрудников обучиться использованию ChatGPT, причем это касается даже тех позиций, которые ранее вообще не требовали опыта работы в IT.

По мнению экспертов, наибольшие шансы на повышение зарплаты или карьерный рост будут у тех, кто понимает алгоритмы работы ИИ и сможет интегрировать его в бизнес-процессы.