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Частная российская компания пообещала запустить ракету в космос

В конце 2023 года за линию Кармана, находящейся на высоте около 100 километров над поверхностью Земли и считающейся условной границей между атмосферой планеты и космосом, будет запущена суборбитальная ракета. Об этом сообщает ТАСС.

Частная российская компания пообещала запустить ракету в космос
©  SR Space

Агентство отмечает, что соглашение о разработке носителя и его запуске на полях Петербургского международного экономического форума заключили частная российская компания SR Space и IT-холдинг Т1.

«Будет выведена полезная нагрузка в виде передатчика сигнала», — сказали в пресс-службе SR Space.

Там уточнили, что сигнал со спутника будет принят беспилотником.

«Это необходимо для отработки взаимодействия с беспилотными авиационными системами (БАС), тестирования технологии дистанционного управления ими и полета роем в автоматическом режиме», — добавили в компании.

При запуске носителя предполагается использовать технологии, разработанные Т1, в частности, систему инженерного анализа САЕ и вычислительные мощности T1 Cloud.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе.

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