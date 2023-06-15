Частная российская компания пообещала запустить ракету в космос

В конце 2023 года за линию Кармана, находящейся на высоте около 100 километров над поверхностью Земли и считающейся условной границей между атмосферой планеты и космосом, будет запущена суборбитальная ракета. Об этом сообщает ТАСС.

© SR Space

Агентство отмечает, что соглашение о разработке носителя и его запуске на полях Петербургского международного экономического форума заключили частная российская компания SR Space и IT-холдинг Т1.

«Будет выведена полезная нагрузка в виде передатчика сигнала», — сказали в пресс-службе SR Space.

Там уточнили, что сигнал со спутника будет принят беспилотником.

«Это необходимо для отработки взаимодействия с беспилотными авиационными системами (БАС), тестирования технологии дистанционного управления ими и полета роем в автоматическом режиме», — добавили в компании.

При запуске носителя предполагается использовать технологии, разработанные Т1, в частности, систему инженерного анализа САЕ и вычислительные мощности T1 Cloud.