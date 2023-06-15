В Kaspersky предрекли рост числа утечек данных россиян

Число утечек данных пользователей в России увеличится, прогнозирует топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Анна Кулашова.

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В 2023 году в России, вероятнее всего, возрастет число утечек данных, заявила управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

Прогнозировать что-либо сложно, отметила специалист. Однако тенденции, наблюдающиеся в начале года, подчеркивает менеджер, указывают на рост количества объявлений об утечках.