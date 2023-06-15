Создан крупнейший в мире PDF-архив для помощи в исследовании вирусов

Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) разработала крупнейший открытый PDF-архив в попытке повысить безопасность Интернета. В рамках этой инициативы, предпринятой в рамках программы DARPA , было собрано около 8 миллионов PDF-файлов из Интернета.

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Цель - предоставить общий, свободно доступный ресурс для экспертов в области программного обеспечения, чтобы решить проблемы, связанные с PDF-файлами, которые могут быть использованы для сокрытия вредоносного кода или манипулирования информацией.

Исследователь данных из JPL Тим Эллисон объяснил, что PDF-файлы широко используются для различных целей, например, для составления контрактов и юридических документов, но их «сложность» делает их уязвимыми.