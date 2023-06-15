NASA и Boeing создали экологичный узкофюзеляжный самолёт

Boeing в сотрудничестве с NASA создали новый тип узкофюзеляжных самолётов — Х-66А. Эта модель призвана уменьшить выбросы углекислого газа за счёт модификации крыла.

Х-66А — модифицированный пассажирский самолёт MD-90 с укороченным фюзеляжем, модернизированным крылом и новыми двигателями. В конструкцию добавлены стабилизированные диагональные стропила — концепция трансзвукового стропильно-кронштейнового крыла.

Вместе с тем изменены системы тяги, добавлены композитные материалы и изменена архитектура множества систем. Всё это должно сократить потребление топлива и выбросы до 30%.