Первый в РФ частный запуск космической ракеты запланировали на конец года

Российские предприниматели запланировали первый в РФ запуск частной космической ракеты в конце этого года. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в области информационных и аэрокосмических технологий подписали в четверг в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) одна из ведущих IT-компаний, холдинг Т1, и космическая компания SR Space.

Согласно плану, ракета пересечет так называемую линию Кармана (100 км над уровнем моря). Во время полета будет проверена работа систем связи, снята телеметрия. Эксперимент по передаче информации с помощью технологии "интернета вещей" позволит проверить возможности по управлению беспилотниками с использованием космической инфраструктуры. Для подготовки полета и последующей обработки данных будет задействована экспертиза холдинга Т1. В частности, система инженерного анализа САЕ используется для моделирования аэродинамических и тепловых нагрузок, действующих на ракету на всей траектории полета: как до полета, так и для обсчета по результатам. Применение вычислительных мощностей T1 Cloud ускорит проведение сложнейших трехмерных аэродинамических и тепловых расчетов. Компания SR Space отвечает за общее проектирование, инженерно-конструкторские работы, создание наземной инфраструктуры для запуска и эксплуатацию ракет.

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"В периметре холдинга Т1 появился объем технологий, достаточный для реализации самых масштабных и прорывных проектов. Космос традиционно считается сферой высоких достижений, требующей широкого спектра компетенций. Поэтому возможность осуществить вместе с партнером первый в России частный запуск ракеты в космос станет важной проверкой для Т1 как крупнейшего технологического холдинга. Наше сотрудничество с SR Space ускорит развитие частной космонавтики в стране и упростит доступ к космическим технологиям и услугам на их базе для малых и средних компаний", - отметил генеральный директор холдинга Т1 Игорь Калганов.

"Для нас сотрудничество с Т1 - это возможность перейти на отечественное программное обеспечение и отказаться от покупки дорогостоящих вычислительных мощностей. Это упростит и удешевит для нас разработку новых продуктов. Также для нашей компании SR Space - это возможность значительно повысить свою капитализацию за счет нового заказа и доступа к передовым технологиям проектирования и конструирования. А проводимый нами совместный эксперимент снимет технологический барьер для повсеместного и роевого использования беспилотников", - сказал генеральный директор SR Space Олег Мансуров.

Предстоящий запуск - пилотная инициатива созданного внутри холдинга Т1 кластера "Т1. Аэро". Одной из главных задач кластера является развитие инновационных технологий в сфере космических разработок. В перспективе полученные в ходе полета данные откроют возможность доставлять на околоземную орбиту малые космические аппараты и/или группировки из них. Ожидается, что регулярность запусков после выхода проекта на промышленную стадию может составлять до одного раза в неделю. В будущем это может стать новым стандартом в сегменте коммерческой доставки грузов в космос.

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