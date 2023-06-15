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Первый в России частный запуск космической ракеты запланировали на конец года

Российские предприниматели запланировали первый в РФ запуск частной космической ракеты в конце этого года. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в области информационных и аэрокосмических технологий подписали в четверг в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) одна из ведущих IT-компаний, холдинг Т1, и космическая компания SR Space.

Первый в РФ частный запуск космической ракеты запланировали на конец года
© РИА Новости

Согласно плану, ракета пересечет так называемую линию Кармана (100 км над уровнем моря). Во время полета будет проверена работа систем связи, снята телеметрия. Эксперимент по передаче информации с помощью технологии "интернета вещей" позволит проверить возможности по управлению беспилотниками с использованием космической инфраструктуры. Для подготовки полета и последующей обработки данных будет задействована экспертиза холдинга Т1. В частности, система инженерного анализа САЕ используется для моделирования аэродинамических и тепловых нагрузок, действующих на ракету на всей траектории полета: как до полета, так и для обсчета по результатам. Применение вычислительных мощностей T1 Cloud ускорит проведение сложнейших трехмерных аэродинамических и тепловых расчетов. Компания SR Space отвечает за общее проектирование, инженерно-конструкторские работы, создание наземной инфраструктуры для запуска и эксплуатацию ракет.

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"В периметре холдинга Т1 появился объем технологий, достаточный для реализации самых масштабных и прорывных проектов. Космос традиционно считается сферой высоких достижений, требующей широкого спектра компетенций. Поэтому возможность осуществить вместе с партнером первый в России частный запуск ракеты в космос станет важной проверкой для Т1 как крупнейшего технологического холдинга. Наше сотрудничество с SR Space ускорит развитие частной космонавтики в стране и упростит доступ к космическим технологиям и услугам на их базе для малых и средних компаний", - отметил генеральный директор холдинга Т1 Игорь Калганов.

"Для нас сотрудничество с Т1 - это возможность перейти на отечественное программное обеспечение и отказаться от покупки дорогостоящих вычислительных мощностей. Это упростит и удешевит для нас разработку новых продуктов. Также для нашей компании SR Space - это возможность значительно повысить свою капитализацию за счет нового заказа и доступа к передовым технологиям проектирования и конструирования. А проводимый нами совместный эксперимент снимет технологический барьер для повсеместного и роевого использования беспилотников", - сказал генеральный директор SR Space Олег Мансуров.

Предстоящий запуск - пилотная инициатива созданного внутри холдинга Т1 кластера "Т1. Аэро". Одной из главных задач кластера является развитие инновационных технологий в сфере космических разработок. В перспективе полученные в ходе полета данные откроют возможность доставлять на околоземную орбиту малые космические аппараты и/или группировки из них. Ожидается, что регулярность запусков после выхода проекта на промышленную стадию может составлять до одного раза в неделю. В будущем это может стать новым стандартом в сегменте коммерческой доставки грузов в космос.

О компаниях

Т1 - многопрофильный холдинг, один из лидеров российского IT-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга ведут свою историю с 1992 года. Среди заказчиков Т1 - государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия. SR Space - частная российская космическая компания, производитель суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов (SR Rockets), малых космических аппаратов и спутниковых группировок (SR Satellites).

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