В Европе запретят ноутбуки с несъёмными батареями

Парламент Евросоюза готовит новую директиву по съёмным батареям. Чиновники хотят запретить ноутбуки с вклеенными в устройство батареями и сделать так, чтобы пользователи в дальнейшем могли самостоятельно заменять аккумуляторы в своих ПК, не теряя при этом гарантию.

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Портативные батареи ноутбуков должны быть сконструированы таким образом, чтобы потребители могли легко снимать и заменять их самостоятельно.

Новый законопроект направлен на переработку вышедших из строя аккумуляторов и на цикличное использование материалов. В целом простота замены аккумуляторов должна облегчить сбор и утилизацию отработанных батарей, что в конечном итоге приведёт к повторному использованию ценного сырья.