В мозгу муравьев есть особый центр коммуникации

Американские ученые нашли в мозгу муравьев особый центр коммуникации, который позволяет им воспринимать сигналы об опасности от своих сородичей. Эта система оказалась более продвинутой по сравнению с другими насекомыми, например пчелами. Исследование опубликовано в журнале Cell.

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Люди — не единственные животные со сложной социальной структурой и системами коммуникации. За время эволюции муравьи выработали сложные системы обоняния, которые превосходят аналогичные у других насекомых. Это позволяет им взаимодействовать друг с другом за счет выработки разных феромонов.

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Американские ученые обнаружили в мозгу муравьев особый центр коммуникации. В экспериментах они использовали специальный белок GCaMP для исследования активности мозга муравьев, которым сообщали сигналы об опасности — особые феромоны. Белок GCaMP может взаимодействовать с ионами кальция, ток которых повышается при увеличении активности мозга. В результате образуется флуоресцентное соединение, и это свечение можно увидеть в микроскоп. При проведении эксперимента ученые заметили, что в ответ на сигналы об опасности в мозгу муравьев «зажигается» только один участок. При этом в ответ муравьи начинают сразу проявлять сложное поведение — панику: они начинают убегать, оставляют муравейник, переводят свое потомство в более безопасное место. Ученые предположили, что центр коммуникации муравьев более продвинут по сравнению с некоторыми другими насекомыми. У пчел, например, для координации поведения в ответ на конкретные феромоны активируются разные центры мозга.