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В Windows появится поддержка рукописного текста для всех полей

Компания Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11, обозначенную как версия 23481. Последнее обновление несет в себе интересные функции, включая возможность ввода рукописного текста непосредственно в редактируемые поля во всей операционной системе.

В Windows появится поддержка рукописного текста для всех полей
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Ранее преобразование рукописного текста было ограничено конкретными приложениями, такими как OneNote или специально выделенным окном распознавания рукописного текста.

Кроме того, обновление улучшает технологию распознавания рукописного текста и вводит поддержку жестов для редактирования написанного текста.

Наряду с этими новыми функциями, сборка 23481 содержит различные исправления ошибок и улучшения, повышающие общую стабильность программной платформы Windows 11. Пока неизвестно, когда эти нововведения будут распространены на стабильные версии операционной системы, но ждать определенно осталось немного.

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