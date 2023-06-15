В Windows появится поддержка рукописного текста для всех полей

Компания Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11, обозначенную как версия 23481. Последнее обновление несет в себе интересные функции, включая возможность ввода рукописного текста непосредственно в редактируемые поля во всей операционной системе.

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Ранее преобразование рукописного текста было ограничено конкретными приложениями, такими как OneNote или специально выделенным окном распознавания рукописного текста.

Кроме того, обновление улучшает технологию распознавания рукописного текста и вводит поддержку жестов для редактирования написанного текста.