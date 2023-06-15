Ученые создали копии человеческих эмбрионов из стволовых клеток

Ученые впервые создали синтетические копии человеческих эмбрионов на основе стволовых клеток. Об этом в четверг сообщила британская газета The Guardian. Это достижение откроет возможность дя изучения генетических заболеваний и причин бесплодия.

© 123rf.com

"Мы можем создавать копии, подобные человеческим эмбрионам, путем перепрограммирования [эмбриональных стволовых] клеток", - приводит издание слова профессора Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института Магдалены Жерницкой-Гетц.

Созданные учеными структуры достигли начала стадии развития, известной как гаструляция - они не имеют бьющегося сердца или зачатков мозга, но обладают клетками, которые обычно формируют плаценту, желточный мешок и сам эмбрион. При этом созданные без использования человеческих яйцеклеток зародыши позволяют исследователям обойти традиционные принципы работы с эмбрионами и проследить их развитие дальше установленного законом Великобритании 14-дневного периода.

Как сообщает издание, в ближайшей перспективе синтетические эмбрионы не будут использоваться в клинической практике. Это связано с тем, что их имплантация была бы незаконной. Кроме того, пока не ясно, есть ли у этих структур потенциал продолжать созревание до более поздних стадий развития, так как похожие опыты американских и китайских ученых с зародышами обезьян и мышей не имели успеха. Международное сообщество ученых уже приступило к составлению основных принципов работы с синтетическими эмбрионами.