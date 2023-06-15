Китай побил собственный рекорд по разовому запуску спутников

Китай в четверг успешно вывел на орбиту 41 малый спутник, в частности, Jilin-1, побив национальный рекорд по разовому выведению на орбиту множества космических аппаратов. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-2D в 13:30 по пекинскому времени (08:30 мск) с космодрома Тайюань на севере страны. Он стал 476-м для носителей этой серии.

"Цзилинь-1" - оптические спутники дистанционного зондирования, предназначенные для коммерческого использования. Согласно официальному плану КНР, ориентировочно к 2025 году на орбите будет насчитываться 138 подобных космических аппаратов, формирующих единую сеть.

CZ-2D - жидкотопливная двухступенчатая ракета диаметром 3,35 метра. Она достигает чуть более 40 метров в длину и способна вывести на солнечно-синхронную орбиту (700 км) до 1,3 тонны полезного груза.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.