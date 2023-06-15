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Цены на телевизоры в России снизились на 20-50%

В мае - начале июня этого года в РФ существенно снизились цены на телевизоры по сравнению с предыдущими месяцами, рассказал «Известиям» источник, близкий к одному из импортеров.

В России снизились цены на телевизоры
© РИА Новости

В некоторых случаях они уменьшились чуть ли не в разы. Например, 55-65-дюймовые устройства, которые ранее продавали за 45-60 тыс. рублей, подешевели вдвое. Меняются в стоимости не только дорогие телевизоры с большими экранами, но модели низкого ценового сегмента. Их удешевление в среднем составило до 20%.

Летом как правило снижается спрос на такие устройства, поэтому многие стремятся расчистить склады, а полученные средства направить на сезонную продукцию, объяснили эксперты.

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