В России снизились цены на телевизоры

В мае - начале июня этого года в РФ существенно снизились цены на телевизоры по сравнению с предыдущими месяцами, рассказал «Известиям» источник, близкий к одному из импортеров.

В некоторых случаях они уменьшились чуть ли не в разы. Например, 55-65-дюймовые устройства, которые ранее продавали за 45-60 тыс. рублей, подешевели вдвое. Меняются в стоимости не только дорогие телевизоры с большими экранами, но модели низкого ценового сегмента. Их удешевление в среднем составило до 20%.