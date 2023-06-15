Ученые показали способ взломать смартфон с камеры наблюдения

Ученые из американского Корнеллского университета и израильского Университета имени Бен-Гуриона разработали методику по взлому смартфонов — система способна получать ключи шифрования с помощью анализа работы светодиодных индикаторов питания. Исследование опубликовано в личном блоге одного из специалистов.

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Отмечается, что для использования методики необходима постоянная съемка экрана гаджета, однако для этих целей подойдут обычные камеры наблюдения или камеры смартфонов, таких как iPhone.

Методика основана на тщательном анализе таких параметров как энергопотребление, звук, электромагнитное излучение или время, необходимое для выполнения операции.

Группа американских и израильских ученых в ходе исследования восстановила ключ шифрования с алгоритмом SIKE на смартфоне Samsung Galaxy S8. Согласно публикации, это стало возможным по наблюдению за индикатором питания на подключенных к устройству USB-динамиках. Для слежки использовалась камера iPhone 13 Pro Max.

По словам исследователей, для успешного взлома необходимо устройство, которое оснащено светодиодным индикатором питания, но в его отсутствие подойдет подключенное к нему периферийное устройство с таким индикатором. При этом важно, чтобы яркость или цвет индикатора соответствовали уровню энергопотребления основного устройства.