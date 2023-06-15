В апреле-июне на российском рынке стало слишком много смартфонов iPhone. К сложившемуся переизбытку привели «неконтролируемые поставки» по параллельному импорту, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Сейчас продукцию компании везут все подряд под видом чего угодно», — прокомментировал возникнувшую проблему собеседник газеты.

Источник отметил, что раньше Apple следила за тем, чтобы поставки соотносились со спросом или даже были меньше.

В настоящее время предложение гаджетов от Apple превышает спрос примерно вдвое, утверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Особенно явно ситуация прослеживается в отношении новых дорогих моделей iPhone 14 и 13. Однако мнения игроков рынка расходятся. Так, в бывшем официальном дилере Apple в России re:Store, наоборот, говорят о дефиците некоторых моделей iPhone, например iPhone 14 pro max и 13.

По мнению Кускова, на чрезмерное количество смартфонов на рынке также повлияло падение спроса на продукцию Apple. Его точку зрения поддерживают в МТС. По данным компании, за первые пять месяцев 2023 года доля Apple в общих продажах снизилась с 14 до 10 процентов в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и с 39 до 36 процентов — в деньгах. В МТС сообщают, что спрос падает и на мобильные устройства Samsung, при этом растет спрос на китайские гаджеты Tecno.

Параллельно со снижением интереса россиян к iPhone в целом рынок мобильных телефонов растет. По данным МТС, с января по май продажи смартфонов в стране увеличились на 12,5 процента, до 10,6 миллиона гаджетов. При этом в денежном выражении продажи снизились на 8 процентов, до 223,4 миллиарда рублей, что связано с эффектом высокой базы прошлого года.