СМИ: 40,5% трафика в рунете в 2022 году генерировали «хорошие» и плохие» боты

В 2022 году 40,5% всего трафика в рунете генерировали боты — автоматизированные программы для выполнения задач в сети. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные менеджера продукта Qrator.AntiBot в Qrator Labs Георгия Тарасова.

Отмечается, что генерация трафика ботами увеличилась — на пять процентных пунктов по сравнению с 2021 годом. По словам Тарасова, в результате интернет-трафик, сгенерированный людьми, сократился с 64,5 до 59,5%.

По данным агентства TelecomDaily, общий объем фиксированного трафика в рунете в 2022 года вырос на 16% — с 78 до 91 эксабайта (1 ЭБ — это 1048576 ТБ. — «Газета.Ru»). При этом мобильный трафик в 2022 году вырос на 18% — с 29,6 до 35 эксабайт.

Согласно информации издания, на «хороших» ботов, которые принимают участие в сканировании и индексации веб-ресурсов или проверок на наличие уязвимостей — пришлось около 17,5% общего трафика. При этом доля «плохих», или вредоносных, ботов в 2022 году увеличилась с 19 до 23%.

По словам специалиста компании F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB) по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрия Дудкова, «плохие» боты собирают конфиденциальную информацию о пользователях, оставляют спам-комментарии и поддельные отзывы, а также могут остановить работу сайта с помощью DDoS-атак.