В России рассказали о новых объектах нападения хакеров

В 2023 году хакеры все чаще начали атаковать крупные компании, натренировавшись ранее на мелком и среднем бизнесе. Об этом РИА Новости рассказала управляющий директор «Лаборатории Касперского» в РФ и странах СНГ Анна Кулашова. По данным «Лаборатории», в начале текущего года было опубликовано на 33% больше значимых баз данных отечественных компаний, чем годом ранее.

В 2022 году объявления были в основном об утечках в компаниях среднего и малого бизнеса. Очевидно, злоумышленники тренировались на них. В этом году они перенесли фокус своего внимания на крупные компании. Это одна из тенденций, которые мы видим в этом году, — рассказала Кулашова.

Она добавила, что едва лишь кибермошенники получают доступ к данным крупной компании, объем утекших данных заметно растет в сравнении с тем, который хакеры могли получить от мелких и средних компаний. При этом менеджер подчеркнула, что из сложившейся ситуации нельзя делать вывод, что эти компании стали меньше атаковать. Кулашова полагает, что злоумышленники, скорее всего, понимают, что отдача от их усилий при атаке на крупную компанию будет выше, потому при выборе жертвы они руководствуются потенциальной резонансностью атаки.