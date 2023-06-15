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Сайты городов Швейцарии подверглись хакерской атаке

Сайты нескольких швейцарских муниципалитетов были атакованы хакерами и впоследствии на время заблокированы, передает Общественная служба новостей.

Сайты городов Швейцарии подверглись хакерской атаке
© РИА Новости

Кибератаке были подвергнуты сайты Базеля, Цюриха, Женевы, Лозанны и Монтре. На сайт города Базель хакеры совершали 100 тысяч запросов в секунду, что привело к остановке работы интернет-ресурса на три часа.

Сообщается, что утечки данных удалось избежать благодаря оперативному вмешательству специалистов. После работа сайта была восстановлена.

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