Сайты городов Швейцарии подверглись хакерской атаке

Сайты нескольких швейцарских муниципалитетов были атакованы хакерами и впоследствии на время заблокированы, передает Общественная служба новостей.

Кибератаке были подвергнуты сайты Базеля, Цюриха, Женевы, Лозанны и Монтре. На сайт города Базель хакеры совершали 100 тысяч запросов в секунду, что привело к остановке работы интернет-ресурса на три часа.