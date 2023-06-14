Пользователей пиратских версий Windows предупредили об опасном вирусе

В пиратских сборках Windows 10 выявили троянскую программу-стилер под названием Trojan.Clipper.231, с помощью которой мошенники украли уже около $19 тыс. в криптовалюте. Об этом сообщают специалисты компании «Доктор Веб».

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Случай заражения компьютера одного из обратившихся клиентов компании был обнаружен в мае этого года. ИБ-специалистам удалось ликвидировать угрозу и очистить систему от вредоносного ПО.

В ходе расследования было выявлено несколько нелицензионных сборок Windows 10 со встроенным Trojan.Clipper.231, которые распространялись через торрент-трекер. Троян отслеживает буфер обмена и подменяет адреса криптовалютных кошельков на принадлежащие мошенникам адреса. Троян также может обнаруживать приложения, которые могут представлять для него опасность, и прекращать свою активность.