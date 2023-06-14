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WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений

Разработчики WhatsApp тестируют функцию отправки видеосообщений на операционных системах iOS и Android. Об этом сообщает портал WABeraInfo.

«WhatsApp вводит новую функцию видеосообщений в последних бета-обновлениях для iOS и Android, предоставляя возможность делиться короткими видеороликами продолжительностью до 60 секунд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент эта функция доступна только избранным бета-тестерам, но в ближайшую неделю постепенно распространится на большее количество пользователей.

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При отправке видеосообщений используется сквозное шифрование, поэтому никто вне диалога не сможет получить к ним доступ.

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