WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений

Разработчики WhatsApp тестируют функцию отправки видеосообщений на операционных системах iOS и Android. Об этом сообщает портал WABeraInfo.

«WhatsApp вводит новую функцию видеосообщений в последних бета-обновлениях для iOS и Android, предоставляя возможность делиться короткими видеороликами продолжительностью до 60 секунд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент эта функция доступна только избранным бета-тестерам, но в ближайшую неделю постепенно распространится на большее количество пользователей.