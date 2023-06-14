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Портал Gizchina признал Redmi Note 12 лучшим бюджетным смартфоном июня

Редакция портала Gizchina составила рейтинг лучших бюджетных смартфонов июня стоимостью до $150 (около 12,6 тыс. руб.).

Названы лучшие бюджетные смартфоны стоимостью до $150
© газета.ру

На первом месте оказался Redmi Note 12 4G на базе чипсета Snapdragon 685. Смартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. На задней панели устройства размещены три камеры: основная на 50 Мп, ультраширокоугольная с разрешением 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.

За ним следует Poco M5 с чипом MediaTek Helio G99 и IPS-экраном диагональю 6,58 дюйма с разрешением Full HD и частотой 90 Гц. Основная камера с разрешением 50 Мп дополнена 2-мегапиксельным макромодулем и датчиком глубины на 2 Мп. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Третье место закрепилось за Motorola Moto G13, за производительность которого отвечает MediaTek Helio G85. Устройство оснащено 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Moto G13 имеет три камеры: основную на 50 Мп, макромодуль и датчик глубины по 2 Мп каждый. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 20 Вт.

В топе также оказались малоизвестный Doogee N50 и бюджетный OnePlus Nord N20 SE.

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