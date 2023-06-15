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Создана сумка Louis Vuitton размером с крупицу соли

Приготовьтесь поразиться последнему творению MSCHF: микроскопической сумочке, уменьшенной версии культовой сумки OnTheGo от Louis Vuitton. Эта флуоресцентно-зеленая сумка размером всего 657 на 222 на 700 микрометров меньше крупинки морской соли и может пройти сквозь игольное ушко.

Создана сумка Louis Vuitton размером с крупицу соли
© Ferra.ru

Главный креативный директор MSCHF Кевин Визнер рассматривает эту крошечную сумку как сатирический взгляд на постоянно сокращающийся тренд на роскошные сумки. Он считает, что то, что когда-то было функциональным предметом, теперь стало просто модным аксессуаром, лишенным всякой полезности и сведенным к символу бренда.

MSCHF

Микроскопическая сумочка будет выставлена на аукцион Just Phriends в этом месяце. Несмотря на отсутствие разрешения на использование логотипа или дизайна Louis Vuitton, MSCHF стремится расширить границы и спровоцировать мысли.

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