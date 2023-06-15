Создана сумка Louis Vuitton размером с крупицу соли

Приготовьтесь поразиться последнему творению MSCHF: микроскопической сумочке, уменьшенной версии культовой сумки OnTheGo от Louis Vuitton. Эта флуоресцентно-зеленая сумка размером всего 657 на 222 на 700 микрометров меньше крупинки морской соли и может пройти сквозь игольное ушко.
Главный креативный директор MSCHF Кевин Визнер рассматривает эту крошечную сумку как сатирический взгляд на постоянно сокращающийся тренд на роскошные сумки. Он считает, что то, что когда-то было функциональным предметом, теперь стало просто модным аксессуаром, лишенным всякой полезности и сведенным к символу бренда.
Микроскопическая сумочка будет выставлена на аукцион Just Phriends в этом месяце. Несмотря на отсутствие разрешения на использование логотипа или дизайна Louis Vuitton, MSCHF стремится расширить границы и спровоцировать мысли.