Экипаж российского ледокола снял огромный обломок айсберга

На снимке видно, что «Сибирь» проходит крайне близко к оторвавшемся от айсберга «ледяному острову», размер которого сопоставим с крупным зданием.

Ранее ученые выяснили, что темпы таяния российских ледников — самые быстрые в Арктике. Именно на российскую территорию Арктики приходится до 38 процентов от общей статистики таяния. Ранее этот рекорд принадлежал Гренландии. К 2050 году экономический ущерб от таяния льда и вечной мерзлоты в России может составить не менее пяти триллионов рублей.