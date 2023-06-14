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Экипаж российского ледокола снял огромный обломок айсберга

Экипаж российского ледокола «Сибирь» снял огромный обломок айсберга в море Лаптевых. Кадр появился в Telegram-канале «Северный морской путь».

Экипаж российского ледокола снял огромный обломок айсберга
© lenta.ru

На снимке видно, что «Сибирь» проходит крайне близко к оторвавшемся от айсберга «ледяному острову», размер которого сопоставим с крупным зданием.

Telegram-канал «Северный морской путь»

По данным канала, ледокол ведет в этом районе газовоз «Федор Литке», чьей конечной точкой маршрута является кромка льдов в Чукотском море.

Ранее ученые выяснили, что темпы таяния российских ледников — самые быстрые в Арктике. Именно на российскую территорию Арктики приходится до 38 процентов от общей статистики таяния. Ранее этот рекорд принадлежал Гренландии. К 2050 году экономический ущерб от таяния льда и вечной мерзлоты в России может составить не менее пяти триллионов рублей.

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