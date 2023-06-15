Иранский квантовый процессор оказался платой для разработчиков из маркетплейса

Иранский контр-адмирал, заместитель координатора вооруженных сил страны Хабиболла Сайяри представил якобы квантовый процессор во время выступлении об оружии нового поколения. Как сообщает VideoCardz, разработка оказалась Arm-платой для разработчиков, которая свободно продается на маркетплейсе Amazon за €700.

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Во время выступления в Мореходном университете ВМФ в Ноушехре Сайяри заверил, что основу оружия Ирана нового поколения составят квантовые вычисления. По его словам, представленный процессор станет частью системы, способной «применять квантовые алгоритмы для противодействия навигационным помехам при обнаружении надводных судов».

Визуально чип не напоминал квантовый процессор, каким его обычно представляют разработчики. Судя по опубликованным фотографиям, в руках военный держит плату с маркировкой ZedBoard.

Выяснилось, что ее разработала и произвела американская компания Diligent, а сама плата доступна для покупки в онлайне. На плате для разработчиков установлен обычный процессор с двумя ядрами Arm Cortex-A9. В плату также встроен накопитель на 256 МБ и имеются 512 МБ оперативной памяти DDR3.

В декабре 2022 года вице-министр нефти Ирана Азим Калантариасл заявил о готовности Тегерана наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий. По его словам, речь идет также о совместной работе в области научных исследований.