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Новые часы Samsung смогут спасти вас от инсульта

Компания Samsung официально подтвердила анонс новых смарт-часов Galaxy Watch 6 до конца 2023 года.

Новые часы Samsung смогут спасти вас от инсульта
© ferra.ru

Важной особенностью устройства станет поддержка уведомлений о нарушениях сердечного ритма. Samsung объявила о планах реализовать функцию уведомлений о нерегулярном сердечном ритме на 13 рынках по всему миру.

Причём в дальнейшем соответствующее обновление прошивки станет доступно и на уже вышедших девайсах — Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4.

Сообщается, что уведомления о нерегулярном сердечном ритме на Galaxy Watch будут отслеживать показатели, связанные с фибрилляцией предсердий (AFib) — распространённым сердечным заболеванием, которое может вызвать серьезные проблемы. В том числе и инсульт.

Отметим, что подобная функция уже предлагается некоторыми другими брендами. А совсем скоро и Samsung присоединяется к ним.

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