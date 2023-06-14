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9to5google: в Gmail на Android и iOS заработал ИИ-помощник

Функция Help me write (рус. — «Помоги мне написать») стала доступна в Gmail на Android и iOS для зарегистрировавшихся ранее тестировщиков Workspace Labs. Об этом сообщает портал 9to5google.

Почтовый клиент Google научился писать письма за людей
© Газета.Ru

Help me write с помощью искусственного интеллекта помогает пользователю писать письма в Gmail. Так, при создании письма достаточно нажать на кнопку с названием функции, после чего всплывает диалоговое окно, в котором нужно прописать запрос. Например, можно запросить полный возврат средств за отмененный рейс в ответ на входящее письмо с уведомлением об отмене полета.

Отмечается, что на создание текста письма за авторством нейросети требуется всего несколько секунд. Затем пользователь сможет отредактировать его вручную или доверить это ИИ, попросив добавить в текст новые детали, изменить стиль письма, сократить его или переформулировать.

Ожидается, что в скором времени нововведение также появится и в приложении Google Docs. В прошлом месяце функция Help me write заработала в веб-версиях Gmail и Google Docs.

Когда Help me write появится у всех пользователей Gmail, не сообщается. Также неизвестно, заработает ли нововведение на территории России.

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