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Россия запустит способный «видеть» через плотные облака «Аист-СТ»

Радиолокационный малый космический аппарат (МКА) «Аист-СТ» формата 2U CubeSat будет запущен во второй половине 2024 года, говорится в материалах Самарской области, представленных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Россия запустит способный «видеть» через плотные облака «Аист-СТ»
© РИА Новости

Способный «видеть» через плотные облака спутник планируется запустить с космодрома Восточный на орбиту 400-500 километров. «Основным назначением МКА является мониторинг земной поверхности в интересах различных потребителей и ведомств», — говорится в материалах.

В мае главный конструктор по направлению — директор Объединенной дирекции космических систем Научно-производственного объединения машиностроения Алексей Рабочий сообщил, что первый за почти десять лет российский спутник радиолокационного наблюдения за Землей «Кондор-ФКА» имеет возможность проведения интерферометрической съемки.

Ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Кондор-ФКА» была запущена в том же месяце с Восточного.

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