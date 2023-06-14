Россия запустит способный «видеть» через плотные облака «Аист-СТ»

Радиолокационный малый космический аппарат (МКА) «Аист-СТ» формата 2U CubeSat будет запущен во второй половине 2024 года, говорится в материалах Самарской области, представленных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Способный «видеть» через плотные облака спутник планируется запустить с космодрома Восточный на орбиту 400-500 километров. «Основным назначением МКА является мониторинг земной поверхности в интересах различных потребителей и ведомств», — говорится в материалах.

В мае главный конструктор по направлению — директор Объединенной дирекции космических систем Научно-производственного объединения машиностроения Алексей Рабочий сообщил, что первый за почти десять лет российский спутник радиолокационного наблюдения за Землей «Кондор-ФКА» имеет возможность проведения интерферометрической съемки.