Microsoft предоставила правительству доступ к новейшей модели ИИ GPT-4

Microsoft предоставила правительству доступ к новейшей модели искусственного интеллекта GPT-4
Компания Microsoft расширяет сотрудничество с OpenAI, создателей ChatGPT, предоставляя пользователям своей облачной службы Azure Government, включая различные агентства США, доступ к новейшим моделям искусственного интеллекта (ИИ).
Технологический гигант, который является крупнейшим инвестором OpenAI и уже использует ее технологии для своего чат-бота Bing, объявил, что клиенты Azure Government теперь могут использовать языковые модели OpenAI GPT-4 и GPT-3 через сервис Microsoft Azure OpenAI.
Хотя конкретные правительственные учреждения не упоминаются, среди федеральных государственных заказчиков Azure Government значатся Министерство обороны, Министерство энергетики и NASA. Центр оборонной технической информации, отвечающий за военные исследования, будет одним из первых, кто начнет экспериментировать с моделями OpenAI через предложение Microsoft.