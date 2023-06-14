Microsoft предоставила правительству доступ к новейшей модели ИИ GPT-4

Компания Microsoft расширяет сотрудничество с OpenAI, создателей ChatGPT, предоставляя пользователям своей облачной службы Azure Government, включая различные агентства США, доступ к новейшим моделям искусственного интеллекта (ИИ).

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Технологический гигант, который является крупнейшим инвестором OpenAI и уже использует ее технологии для своего чат-бота Bing, объявил, что клиенты Azure Government теперь могут использовать языковые модели OpenAI GPT-4 и GPT-3 через сервис Microsoft Azure OpenAI.