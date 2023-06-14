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Завод Foxconn запустил в Китае тестовое производство iPhone 15

Крупнейший в мире завод по производству iPhone Foxconn, расположенный в китайском городе Чжэнчжоу, запустил тестовую сборку этих смартфонов. Но предприятие столкнулось с нехваткой сотрудников.

Завод Foxconn запустил в Китае тестовое производство iPhone 15
© ferra.ru

В 2022 году на этом заводе властями были введены жёсткие ограничения, из-за которых уволилось много людей. И хотя отдел производства и обработки iPhone объявил о наборе сотрудников с обещанием больших бонусов за трудоустройство, люди идут неохотно и ситуация далека от решения.

Предприятие обещает бонус в размере 7,5 тысяч юаней, или $1048 тем, кто зарегистрировался на соискание должности самостоятельно; тем, кто придёт по рекомендации, обещают бонус в размере 7 тысяч юаней — $977, а те, кто уволился ранее, но вернётся, должны получить 8 тысяч юаней, или $1117.

«В настоящее время завод Foxconn в Чжэнчжоу начал пробное производство серии iPhone 15, приглашает на работу, однако процесс продвигается медленно, а потребности в рабочей силе далеки от удовлетворительных», — сказано в материале издания «Шидай цайцзин».

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