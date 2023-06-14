Стала известна цена нового ноутбука Apple в России

В России открылись предзаказы на новый 15-дюймовый MacBook Air по цене от 165 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

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Купить новый ноутбук в России пока нельзя, однако уже сейчас отечественные ритейлеры начали принимать предварительные заказы на новинку. Так, MacBook Air с экраном на 15 дюймов и 256 ГБ хранилища обойдется в 165,9 тыс. руб., тогда как версия на 512 ГБ уже в 189,9 тыс. руб. Причем в США официальная стоимость MacBook Air 15 начинается от $1,3 тыс. (около 108,7 тыс. руб.).

MacBook Air с аналогичным «железом» и с 13-дюймовым экраном предлагается в России по цене от 129 до 159 тыс. руб.

За производительность ноутбука MacBook Air отвечает фирменный чипсет Apple M2 с восьмиядерным процессором и десятиядерным графическим ускорителем. Компьютер имеет 8 ГБ унифицированной памяти и 15,3-дюймовый Liquid Retina-дисплей. Устройство было представлено в ходе презентации WWDC 2023 и уже поступило в продажу в США и других странах.