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Google отложила запуск искусственного интеллекта Bard из-за законов Евросоюза

Компания Google столкнулась с трудностями в выпуске своего чат-бота Bard в Европейском союзе (ЕС) из-за опасений по поводу законов о защите данных. Ирландские регулирующие органы выразили беспокойство по поводу того, что чат-бот не соответствует нормам ЕС о конфиденциальности.

Google отложила запуск искусственного интеллекта Bard из-за законов ЕC
© ferra.ru

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) заявила, что Google не предоставила достаточной информации о проблемах конфиденциальности до запуска, и программное обеспечение обязано соответствовать закону о защите персональных данных, прежде чем оно будет разрешено в ЕС.

DPC задала Google дополнительные вопросы о защите данных и ожидает ответа, прежде чем выдать разрешение. Google подчеркнула свою готовность взаимодействовать с экспертами, регуляторами и политиками для обеспечения «ответственного» запуска Bard в ЕС.

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