Google отложила запуск искусственного интеллекта Bard из-за законов ЕC

Компания Google столкнулась с трудностями в выпуске своего чат-бота Bard в Европейском союзе (ЕС) из-за опасений по поводу законов о защите данных. Ирландские регулирующие органы выразили беспокойство по поводу того, что чат-бот не соответствует нормам ЕС о конфиденциальности.

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Ирландская комиссия по защите данных (DPC) заявила, что Google не предоставила достаточной информации о проблемах конфиденциальности до запуска, и программное обеспечение обязано соответствовать закону о защите персональных данных, прежде чем оно будет разрешено в ЕС.