Зафиксирован рекорд передачи данных по оптоволокну

Установлен рекорд скорости передачи данных в 1,7 млн гигабит в секунду по оптоволокну стандартного диаметра. Об этом со ссылкой на Международную группу исследователей пишет 3DNews.ru.

© Unsplash

Новое оптоволокно, обеспечившее рекордную передачу данных, было представлено на 46-й конференции по оптико-волоконной связи японскими компаниями NICT и Sumitomo Electric, а также специалистами Эйндховенского технологического университета (Нидерланды), Университета Л’Акуила (Италия) и Австралийского университета Маккуори.

Разработка представляет собой кабель стандартной толщины, который содержит 19 жил (ядер). Кабель был изготовлен компанией Sumitomo Electric, а оптический стеклянный чип с выгравированными в нем волноводами для разделения сигнала с одного ядра на 19 создали австралийцы, для чего использовали лазерный 3D-принтер. В ходе демонстрации данные передавались на расстояние 67 км.

То, что кабель стандартной толщины позволяет использовать уже имеющуюся инфраструктуру и провести модернизацию в сроки от 5 до 10 лет.

Новая технология дает возможность подавать сигналы в 19 отдельных жил волокна одновременно с равномерными низкими потерями, пояснил один из разработчиков проекта доктор Саймон Гросс из Инженерной школы Маккуори.

При этом скорость передачи 1,7 Пбит/с (1,7 петабит, 1,7 млн гигабит или 212,5 тбайт в секунду) — это не самая высокая пропускная способность, достигнутая на оптическом волокне. Мировой рекорд по этому показателю составляет 1,84 Пбит/с. Однако такой кабель невозможно быстро произвести в достаточном количестве при современном уровне технологий.