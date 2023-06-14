В Лондоне раскопали двухэтажный римский мавзолей

Неожиданную находку совершили археологи недалеко от станции "Лондонский мост". Они раскопали удивительно хорошо сохранившийся римский мавзолей, который поразил ученых не только степенью сохранности, но и своей архитектурой.

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Как сообщает Arkeonews, раскопки проводили специалисты Музея лондонской археологии (MOLA). Еще в прошлом году в этом районе были обнаружены мозаики римского периода. Открытие уже тогда сочли уникальным. Археологи решили расширить зону поиска и провели полевые работы. В результате они раскопали остатки римского мавзолея "с поразительным уровнем сохранности".

Уже объявлено, что раскопанный объект является наиболее полно сохранившимся среди римских гробниц, когда-либо обнаруженных на территории Великобритании. Мавзолей украшен роскошной мозаикой. Археологи уже раскопали стены, входные ступени и внутренние полы гробницы. Мозаика в центре окружена приподнятой площадкой, на которой, по мнению исследователей, размещались захоронения.

Центральная раскопанная мозаика представляет собой узор в виде цветка в центре, окруженного концентрическими кругами. Сама гробница вероятно, была семейным склепом. Она представляла собой двухэтажное здание, которое, судя по всему, было предназначено для богатой римской семьи. Правда, при проведении раскопок не удалось найти ни гробов, ни саркофагов, ни даже останков погребенных людей.