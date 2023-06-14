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Представлена детализированная 3D-карта Марса, которая доступна на смартфонах

Детализированная 3D-карта Марса была создана и представлена Научным центром астрогеологии Геологической службы США (USGS). В работе принимали участие и другие ведомства, передает Space.com.

Представлена детализированная 3D-карта Марса, которая доступна на смартфонах
© NASA/USGS

Карта состоит из более чем 4800 цифровых моделей ландшафта и более 155 тысяч фотоснимков марсианской поверхности. Они сделаны посредством камеры орбитального модуля Mars Reconnaissance Orbiter.

Фотокамера Context Camera орбитального модуля NASA Mars Reconnaissance Orbiter позволяет делать снимки с разрешением до 6 м на пиксель. Она захватывает территорию шириной 30 км и длиной 160 км.

Для создания карты применялся суперкомпьютер. Ее разрабатывали путем наложения пар фото одной и той же местности и их обработки.

Картой можно воспользоваться на любых смартфонах и других пользовательских устройствах.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что к 2040 году человечество сможет наконец-то достичь Марса.

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