Представлена детализированная 3D-карта Марса, которая доступна на смартфонах

Детализированная 3D-карта Марса была создана и представлена Научным центром астрогеологии Геологической службы США (USGS). В работе принимали участие и другие ведомства, передает Space.com.

© NASA/USGS

Карта состоит из более чем 4800 цифровых моделей ландшафта и более 155 тысяч фотоснимков марсианской поверхности. Они сделаны посредством камеры орбитального модуля Mars Reconnaissance Orbiter.

Фотокамера Context Camera орбитального модуля NASA Mars Reconnaissance Orbiter позволяет делать снимки с разрешением до 6 м на пиксель. Она захватывает территорию шириной 30 км и длиной 160 км.

Для создания карты применялся суперкомпьютер. Ее разрабатывали путем наложения пар фото одной и той же местности и их обработки.

Картой можно воспользоваться на любых смартфонах и других пользовательских устройствах.