Найдена затонувшая секретная подлодка времен Второй мировой войны
Дайверу Костасу Токтаридесу и его команде удалось обнаружить обломки «Триумфа» (HMS Triumph) в Эгейском море. Подлодка была найдена в десяти километрах от мыса Сунион, сообщает Live Science.
На обнародованных снимках видны очертания субмарины, а также закрытые люки и убранный перископ.
Эксперты отмечают, что носовую часть существенно повредил взрыв. Утверждается, что HMS Triumph потопил именно он.
Сведений о причине взрыва пока нет. Также неизвестно, был ли взрыв внешним или внутренним.
Сейчас команда пытается выяснить все детали, касающиеся секретной субмарины. Она взаимодействует со специалистами по подлодкам и взрывчатым веществам.
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