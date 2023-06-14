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Найдена затонувшая секретная подлодка времен Второй мировой войны

Дайверу Костасу Токтаридесу и его команде удалось обнаружить обломки «Триумфа» (HMS Triumph) в Эгейском море. Подлодка была найдена в десяти километрах от мыса Сунион, сообщает Live Science.

Найдена затонувшая секретная подлодка времен Второй мировой войны
© Unsplash

На обнародованных снимках видны очертания субмарины, а также закрытые люки и убранный перископ.

Эксперты отмечают, что носовую часть существенно повредил взрыв. Утверждается, что HMS Triumph потопил именно он.

Сведений о причине взрыва пока нет. Также неизвестно, был ли взрыв внешним или внутренним.

Сейчас команда пытается выяснить все детали, касающиеся секретной субмарины. Она взаимодействует со специалистами по подлодкам и взрывчатым веществам.

Ранее гендиректор ОСК Алексей Рахманов заявил о планах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) передать в 2023 году Военно-морскому флоту РФ пять новых подводных лодок — две атомные и три дизель-электрические.

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