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В Китае представили аналог ChatGPT

Китайская корпорация 360 Security Technology представила сервис, аналогичный чат-боту ChatGPT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шанхайский ресурс Yicai Global.

В Китае представили аналог ChatGPT
© Lenta.ru

Фирма, занимающаяся разработкой антивирусного ПО, выпустила программу под названием 360 Zhinao 4.0. Представители компании уточнили, что платформа способна обрабатывать текст, изображение, речь и видео.

Основатель 360 Security Technology Чжоу Хунъи отметил, что китайские языковые модели «уже гонятся за GPT-4 с невероятной скоростью». При этом Хунъи признал, что разработки китайских инженеров пока отстают от ChatGPT на два-три года. В компании рассказали, что интегрировали 360 Zhinao 4.0 в поисковую систему, барузер и несколько других своих продуктов.

360 Security Technology обозначила планы запустить собственный чат-бот в начале февраля. ChatGPT, разработанный американской компанией OpenAI, был запущен в конце 2022 года.

Ранее инсайдеры рассказали, что китайский производитель смартфонов Infinix выпустит устройство с интегрированным в ОС чат-ботом ChatGPT. Судя по всему, он заменит в девайсе встроенный голосовой помощник.

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