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Популярный смартфон взорвался в доме владельца

В Индии новый смартфон Vivo Y22 взорвался в доме владельца гаджета спустя 1,5 месяца после покупки. Ролик с последствиями происшествия опубликован в Twitter.

«Я приобрел Vivo Y22 в магазине 28 апреля 2023 года. Однако уже 6 июня 2023 года произошел взрыв смартфона», — написал пострадавший.

В опубликованном видео показан обугленный корпус смартфона, в том числе задняя крышка устройства синего цвета. При этом в результате взрыва начался пожар, из-за которого пострадали предметы в комнате.

Индийское подразделение компании Vivo оперативно ответил на публикацию пострадавшего владельца гаджета. Представитель заверил, что готов обсудить все детали произошедшего и помочь жителю Индии.

«Мы надеемся, что вы в безопасности и не пострадали. Мы обязательно обеспечим соответствующую поддержку. Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь вам», — говорится в сообщении производителя смартфона.

В мае житель Индии по имени Випул рассказал, что его новый смартфон OnePlus Nord 2T взорвался спустя всего шесть дней с момента покупки.

Vivo — китайский бренд электроники, основанный в 2009 году, является подразделением китайской корпорации BBK Electronics. Вендор продает свои устройства в России с декабря 2017 года.

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Vivo Y22 продается в России по цене около 12 тыс. руб. Смартфон имеет экран 6,55 дюйма с разрешением 1612x720, операционную систему Android 12, процессор MediaTek Helio G85, две основных и одну фронтальную камеры, а также 64 ГБ встроенной памяти.

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