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Марсоход Curiosity передал фотографию утреней зари на Марсе

Марсоход Curiosity передал панораму утреннего и дневного Марса. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения.

Curiosity передал с Марса утреннюю и дневную панораму
© Газета.Ru

Панорамы были сняты в 9:20 и 15:40 по местному марсианскому времени, а затем объединены вместе. Цвет был добавлен с помощью компьютерного алгоритма на изначально черно-белые снимки в художественных целях: синий цвет обозначает утреннюю панораму, а желтый — дневную. В правом нижнем углу открытки виден сам Curiosity — три антенны марсохода и радиоизотопный источник энергии. За Curiosity тянутся его следы , а за ними видна «Долина Маркер-Бэнд», область, где марсоход обнаружил признаки существования древнего озера. Еще ниже находятся два холма — «Боливар» и «Глубокая долина», между которыми проехал Curiosity, исследуя перевал Параитепуй.

Curiosity поставлена задача подниматься к подножию горы Шарп высотой 5 километров, находящейся в кратере Гейла. Край кратера виден примерно на расстоянии 40 километров. Из-за ясной погоды гора также видна за краем кратера, хотя она находится в 87 километрах.

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