Curiosity передал с Марса утреннюю и дневную панораму

Панорамы были сняты в 9:20 и 15:40 по местному марсианскому времени, а затем объединены вместе. Цвет был добавлен с помощью компьютерного алгоритма на изначально черно-белые снимки в художественных целях: синий цвет обозначает утреннюю панораму, а желтый — дневную. В правом нижнем углу открытки виден сам Curiosity — три антенны марсохода и радиоизотопный источник энергии. За Curiosity тянутся его следы , а за ними видна «Долина Маркер-Бэнд», область, где марсоход обнаружил признаки существования древнего озера. Еще ниже находятся два холма — «Боливар» и «Глубокая долина», между которыми проехал Curiosity, исследуя перевал Параитепуй.