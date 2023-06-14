Назван год запуска спутника "Аист-СТ", способного видеть Землю через плотные облака

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева планирует во второй половине следующего года запустить на орбиту радиолокационный аппарат "Аист-СТ", говорится в материалах, представленных на стенде региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

© Соцсети

"Аист-СТ" - это МКА (малый космический аппарат - прим. ТАСС) формата 12U CubeSat для радиолокационного наблюдения Земли. Основным назначением МКА является мониторинг земной поверхности в интересах различных потребителей и ведомств. Во второй половине 2024 года запланирован запуск МКА "Аист-СТ" на орбиту 400-500 км с космодрома Восточный", - говорится в материалах.

Там уточняется, что радиолокационная аппаратура позволит наблюдать Землю в том числе при низкой освещенности и в любых погодных условиях, включая высокую облачность. Срок активного существования составит два года. Также на стенде представлен макет аппарата.

Спутник будет запущен в рамках программы "УниверСат" госкорпорации "Роскосмос".