Большинство моделей смартфонов iPhone за месяц подорожали в России, однако версия iPhone 14 с 512 ГБ памяти, наоборот, резко подешевела на 10 тыс. руб. Об этом рассказали техноблогеры с портала «Палач».

«iPhone 14 (512 ГБ) сейчас стоит 96 490 руб. Месяц назад девайс оценивали в 106 тыс. руб.» — отметили авторы.

По словам блогеров, впервые за долгое время из 14 устройств линейки iPhone 14 подешевела лишь одна модель.

При этом самым дешевым и единственным флагманским аппаратом 2022 года выпуска, который стоит меньше 100 тыс. руб., остается iPhone 14 Pro. Стартовая версия с накопителем на 128 ГБ в настоящее время оценивается в 94 500 руб.

При этом в мае стоимость флагманского смартфона iPhone 14 Pro опускалась в России ниже 90 тыс. руб. Флагман предлагали приобрести за 89 тыс. руб., однако речь шла о модели Dual eSIM, в которой не предусмотрена поддержка физических SIM-карт.

Блогеры определили, что самый выгодный месяц для покупки модельного ряда смартфонов iPhone 13 будет ближе к осени, в период презентации Apple, на которых представят новые «айфоны».