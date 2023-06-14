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Разработан определяющих свежесть продуктов датчик. Работает со смартфонами

Крошечный датчик, разработанный исследователями из Университета Коч в Турции, способен крепиться к контейнерам с едой и в режиме реального времени получать данные о свежести богатых белком продуктов, таких как мясо, курица и рыба.

Разработан определяющих свежесть продуктов датчик
© Ferra.ru

Обнаруживая порчу, датчик отправляет уведомления на смартфон, позволяя определить, безопасна ли еще пища для употребления. Успешное тестирование датчика на образцах курицы и говядины, хранившихся в различных условиях, демонстрирует его надежность в прогнозировании порчи.

Исследователи делают акцент на экологии и климате. Так, ежегодно примерно одна треть всего мирового производства продуктов питания «пропадает» или выбрасывается, что составляет 1,4 миллиарда тонн. Но также испорченные продукты могут представлять опасность для здоровья из-за присутствия вредных бактерий, вызывающих пищевые отравления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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