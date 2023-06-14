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У грядущих iPhone 15 проблемы с датчиками Sony: компания приняла меры

Недавние слухи свидетельствуют о том, что производственные мощности CMOS-датчиков для iPhone 15-й серии «тревожно» малы. И пока Sony принимает меры, MacRumors высказало предположение, которое могло бы объяснить эти проблемы

MacRumors предполагает, что это связано с тем, что Apple планирует использовать новый 3-нм техпроцесс для своего процессора A17. Таким образом более высокая стоимость 3-нм чипов привела к нехватке производственных мощностей для CMOS-датчиков будущих iPhone.

Дефицит может привести к задержке выпуска устройства или уменьшению количества устройств, доступных на момент запуска. Кроме того, он может привести к повышению цены на iPhone 15.

Компания Sony, ответственная за производство CMOS-датчиков, принимает меры для решения этой проблемы. Сообщается, что она расширила заказ на пленки для цветных фильтров у TSMC.

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